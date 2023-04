Infertilitatea afectează o persoană din șase, potrivit OMS La nivel global, aproximativ o persoana din șase sufera de infertilitate, acest fenomen fiind o urgența care impune imbunatațirea accesului la servicii medicale de calitate, subliniaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), transmite AFP. In lume, o persoane din șase este afectata de incapacitatea de a avea un copil intr-un moment sau altul al vieții. Și aceasta, indiferent de situația sociala, a declarat directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-un recent raport. Potrivit OMS, este vorba despre o ”problema sanitara majora”, care afecteaza 17,8% din populația adulta in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infertilitatea afecteaza aproximativ una din sase persoane la nivel global, potrivit unui nou raport dat luni publicitatii de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza DPA.Potrivit raportului, circa 17,8% din populatia adulta din tarile cu venituri mari se confrunta cu infertilitatea, in…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va sprijini Ankara in raspunsul sau la cutremurele masive care au provocat moartea a peste 50.000 de persoane, a declarat marți, 28 februarie, directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat reporterilor…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), s-a angajat personal, miercuri, sa faca totul pentru a obține un raspuns privind originile Covid-19, dezmințind cu fermitate informațiile potrivit carora OMS ar fi renunțat la acest demers, transmite AFP. ”Este…

- Riscul ca gripa aviara (H5N1) sa faca trecerea la oameni este scazut, dar ea trebuie monitorizata, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), transmite Reuters. H5N1 s-a raspandit la pasari de curte și pasari salbatice in ultimii 25 de ani, dar informații de data recenta arata ca aceasta infecție…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a ajuns sambata in orasul sirian Alep, grav afectat de cutremurele din aceasta saptamana, a anuntat sosirea in Siria a „aproape 37 de tone de echipamente medicale de urgenta”, relateaza AFP. Seful OMS a sosit…

- ”Sunt in drum spre Siria”, a scris joi, pe contul sau de Twitter, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmit AFP și Agerpres. „Sunt in drum spre Siria, unde OMS sprijina asistenta medicala esentiala in zonele afectate de recentul cutremur, bazandu-ne…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis sa mentina nivelul alertei maxime al pandemiei covid-19 - la exact trei ani dupa ce a a calificat aceasta boala drept o urgenta de sanatate publica de amploare internationala, relateaza AFP. Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a urmat recomandarile…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a decis sa mențina cel mai inalt nivel de alerta in ceea ce privește pandemia de Covid-19, la trei ani de cand a declarat aceasta boala drept o urgența de sanatate publica de interes internațional. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a urmat…