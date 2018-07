Stiri pe aceeasi tema

- Lua este un cațel care a reușit sa pacaleasca moartea in incendiile devastatoare din Grecia. CORESPONDENȚA LIBERTATEA DIN RAFINA, GRECIA | Mobilizare și solidaritate fara precedent pentru cei ramași fara locuințe in urma incendiului CORESPONDENȚA LIBERTATEA DIN RAFINA, GRECIA | Satul care a ars in proporție…

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a declarat aseara o purtatoare de cuvant a brigazii elene de pompier. Numarul persoanelor date disparute nu a putut fi inca determinat.

- Pompieri continuau miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP, conform news.ro.Catalogat…

- 74 de morti, pana acum, aproape 200 de raniti si cam tot atatea persoane disparute. Cele mai grave incendii din ultimul deceniu au lasat regiuni intregi din Grecia ca dupa razboi. Din aer, amploarea distrugerilor iti taie rasuflarea. Strazi altadata pline de viata, cu restaurante si terase, arata acum…

- Peste 60 de persoane au decedat, iar alte cel putin 172 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anuntat autoritatile elene, oficiali locali si voluntari ai Crucii Rosii, informeaza presa internationala. Evangelos Bournous, primarul oraselului…

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Cel putin 60 de morti si peste 170 de raniti. Este bilantul crunt al incendiilor de vegetatie din apropiere de Atena. Autoritatile au declarat stare de urgenta si cer ajutorul Uniunii Europene. Mii de oameni, inclusiv multi turisti au fost evacuati peste noapte.

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a postat marti un mesaj pe contul sau de Facebook in care se declara "socata de tragedia din Grecia'', tara afectata de puternice incendii de vegetatie declansate in imprejurimile Atenei. "Sunt socata de tragedia din Grecia,…