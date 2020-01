Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 30 de kilometri spre sud, cerul rosu ca sangele a coborat peste orasul Eden. Acolo, sute de persoane cautau adapost pe plaja, la sfatul Politiei, a declarat un localnic pentru CNN. Multe case au fost distruse, iar oficialii spun ca se tem ca vor exista victime. 150 de incendii ard in tot statul,…

- Haosul curpinde intreaga Australie! Cerul s-a colorat in portocaliu spre roșu. Oamenii sunt disperați și cauta locuri sigure in care sa se adaposteasca. Cursele aeriene au fost anulate, in timp ce oamenii cauta maști cu ajutorul carora sa poata respira. The post Imagini cutremuratoare din Australia.…

- Au inceput petrecerile de Revelion. Primii care au intrat in 2020 au fost locuitorii din Samoa si Kiribati, tari insulare din Oceanul Pacific. Cele 32 de insule ale arhipelagului Kiribati din Oceania au o populație de 100.000 de oameni.La ora 13:00, ora Romaniei, Anul Nou a fost sarbatorit și in Noua…

- Daniel Popa, militar in termen in decembrie 89, a cazut la Otopeni, ciuruit de gloante. Fratele sau, Valentin, militar la aceeasi unitate din Campina, a scapat cu viata doar pentru ca masina Salvarii, pe care era sofer, nu a pornit. Dupa 30 de ani, multe lucruri ii sunt inca vii in memorie si ii aduc…

- Un rau din apropierea granitei dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord s-a inrosit, ca urmare a contaminarii cu sangele porcilor sacrificati de autoritati. Statul asiatic se confrunta cu o grava epidemie de gripa porcina.

- Miercuri 06.11.2019, de la ora 8.00, Centrul de Transfuzii Sanguine Brașov deschide un nou punct de recoltare la sediul Jandarmeriei Brasov situat pe strada Vasile Goldiș nr.1-3. Este a treia campanie de donare de sange pe anul acesta. In ultimii ani, aceste campanii au devenit o tradiție, marturie…

- Din totalul de 28 de localitați din raion, noua dintre ele și-au ales primarii in turul II al alegerilor locale. La fel ca și in primul tur, batalia cea mare s-a dat intre candidații ACUM și PSRM, care au caștigat inca cate trei primarii.

- N. D. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anuntat ca a inițiat recent o procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 215 de unitați administrativ-teritoriale din…