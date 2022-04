Infern la Shanghai. Oamenii nu mai au mâncare și apă Shanghai, orașul cu 26 de milioane de locuitori, unde pe 28 martie s-a impus o mare carantina impotriva Covid 19, varianta Omicron, se confrunta cu o situație dramatica. Populația, care nu mai are voie sa iasa din case, și-a terminat rezervele de la inceputul carantinei și nu mai are nici hrana, nici apa. Unii oameni comanda produsele de care au nevoie online, dar sunt mulți care nu știu sa foloseasca tehnologia sau nu au la indemana ce le trebuie pentru asta. Situația este cu atat mai disperata, cu cat prețurile au crescut vertiginos la tot ce inseamna mancare. Autoritațile continua strategia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

