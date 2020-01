Infern în port, zeci de vase au fost mistuite de flăcări. Sunt cel puţin opt morţi Incendiul a fost generat de o imensa explozie, focul propagandu-se apoi la majoritatea vaselor ancorate la docuri. Bilantul provizoriu arata ca cel putin opt persoane si-au pierdut viata si sapte au fost ranite, in timp ce au fost distruse nu mai putin de 35 de ambarcatiuni. presa americana relateaza ca unii dintre cei aflati pe barcile andocate s-au aruncat in apa de groaza flacarilor, unii dintre ei fiind inca dati disparuti. Tragedia a avut loc in Scottsboro (Alabama), la aproximativ 150 km nord-est de capitala statului, Birmingham. Multiple people died when a massive fire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

