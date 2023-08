Infern în Hawaii: 36 de morți, în urma incendiilor de vegetație Cel puțin 36 de oameni au murit din cauza unor incendii violente care afecteaza comitatul Maui, din statul american Hawaii, conform oficialilor, citați de BBC. Incendiile extrem de puternice au fost alimentate de vantul puternic adus de un uragan care trece prin zona. Sute de cladiri au fost distruse, iar unele zone au ars pana […] The post Infern in Hawaii: 36 de morți, in urma incendiilor de vegetație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

