O veste buna vine de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova. Dupa un val de infectari in randul personalului, cu un total de 46 de persoane confirmate cu noul coronavirus, in ultimele doua zile nu a mai aparut niciun caz nou. Doar doua persoane au avut simptome In urma cu o saptamana a ieșit la iveala ca mai multe cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova au fost depistate cu Covid-19. Managerul Adina Turcu a luat decizia de a testa intregul personal. Astfel, dupa primele șapte cazuri confirmate, conform managerului, in urma…