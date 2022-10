Stiri pe aceeasi tema

Bilantul continua sa creasca in Florida dupa trecerea uraganului Ian, care a provocat cel putin 44 de morti in Carolina de Sud si care ar trebui sa se risipeasca in cursul noptii de duminica, potrivit AFP.

Furtuna Ian a adus vanturi si ploi abundente in Carolina de Sud vineri, dupa ce a devastat zone vaste din Florida, unde a provocat cateva zeci de victime, potrivit AFP.

Peste 50.000 de oameni au asistat sambata, la un spectacol de motorsport unic in Romania, in cadrul Red Bull Racing Show Run, in Piata Constitutiei din Bucuresti, potrivit news.ro.

Reforma educației din Romania nu inseamna doar o lege, ci oameni care generaza schimbari in bine in fiecare școala, a transmis Klaus Iohannis la deschiderea anului școlar.

7.500 de noi cazuri COVID și 42 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații.

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 7.300 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar 26 au murit.

Managerii de spitale au reticențe in a raporta infecțiile nosocomiale pentru ca acest lucru ar duce la depunctarea sau penalizarea lor, spune ministrul Sanatații, care se gandește sa stabileasca o limita minima de raportare, probabil de 3%.

Suprafața terenurilor agricole calamitate de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, crește la 163.026 ha, anunța Ministerul Agriculturii.