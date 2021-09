Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Florești a ajuns la o incidența de 2.02 cazuri la mia de locuitori, urmand sa intre in scenariul galben, daca trendul se menține.Comuna Baciu are o incidența de 2.65 la mie, fiind deja in scenariul galben. Comuna Feleacu este in scenariul roșu, cu peste 3 cazuri la mia de locuitori.Toate aceste…

- Autoritațile pregatesc noi restricții anti-Covid-19. Nunti si botezuri doar cu certificat de vaccinare in localitatile in care rata de incidenta depaseste 3 la mia de locuitori. La fel se vor putea organiza si concertele sau evenimentele sportive. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta urmeaza…

- Autoritațile au impus restricții in comuna Feleacu din județul Cluj din cauza creșterii numarului de cazuri noi de COVID 19. Este cea de-a doua localitate in care se iau masuri antipandemice in ultima saptamana.

- Autoritatile judetene impun restrictii de circulatie pe timp de noapte si program scurt pentru magazine in localitatile aradene Dezna si Ignesti, valabile in weekend, pentru ca incidenta cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a depasit 4 la mia de locuitori. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Cresc simțitor cazurile de COVID, județul nostru fiind pe locul 3 in țara la incidența. In ultima luna, aproape 30 de copii au fost depistați pozitiv, printre ei, chiar și bebeluși. Cazurile de COVID cresc simțitor, de la o zi la alta. Conform autoritaților, principalele cauze sunt: cei ce vin din strainatate…

- Germania a decis sa nu mai foloseasca rata de incidenta pentru a lua decizii asupra impunerii de restrictii impotriva Covid-19, transmite guvernul de la Berlin, citat de Reuters. Autoritațile germane vor utiliza rata de spitalizare ca indicator cheie și se vor lua masuri restrictive in funcție…

- Germania a decis sa nu mai foloseasca rata de incidenta pentru a lua decizii asupra impunerii de restrictii impotriva Covid-19. Autoritațile urmeaza sa utilizeze rata de spitalizare ca indicator cheie.

- Germania a decis sa nu mai foloseasca rata de incidenta pentru a lua decizii asupra impunerii de restrictii impotriva Covid-19. Autoritațile urmeaza sa utilizeze rata de spitalizare ca indicator cheie. Altfel spus, se vor lua masuri in funcție de gradul de ocupare din spitale, relateaza Reuters, care…