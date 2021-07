Stiri pe aceeasi tema

- Elena Stancu a fost premiata pentru textele pe care le-a scris despre romanii plecati la munca in strainatate. Jurnalista face echipa cu fotograful Cosmin Bumbut și a castigat o bursa Pulitzer in valoare de 5.000 de dolari și va participa și la un workshop, potrivit Pagina de Media . Bursa Persephone…

- Piața filipineza a muncii continua sa se extinda in Europa dupa ce un oficial guvernamental din Filipine și insarcinatul cu afaceri al ambasadei romane au semnat un memorandum de ințelegere pentru angajarea mai multor muncitori filipinezi, in Romania.Cu acest prilej, ambasadorul Romaniei a declarat…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a cucerit duminica seara titlul de golgheter al campionatului de fotbal al Italiei, cu 29 de reusite, dupa ce reusise deja aceasta performanta in Anglia si Spania, devenind astfel primul jucator care reuseste sa fie cel mai bun marcator…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- Cel putin 17 migranti africani care incercau sa traverseze Mediterana din Libia catre Italia s-au inecat in largul Tunisului, a anuntat joi crucea rosie internationala, potrivit www.usnews.com Garda de coasta tunisiana a salvat doua femei nigeriene in apele in largul prasului Zarzis, a declarat un oficial…

- O tanara de 18 ani si mama ei au fost arestate, iar un prieten al lor a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar de proxenetism. Anchetatorii au stabilit ca, in decurs de mai multi ani, cei trei au trimis numeroase tinere sa se prostitueze, in Romania si in mai multe tari din Europa, informeaza…

- Florentino Perez (74 de ani), președintele lui Real Madrid și al Super Ligii Europei, a oferit lamuriri cu privire la noua competiție inființata de granzii fotbalului din Anglia, Spania și Italia. 12 cluburi majore din Europa s-au pus de acord pentru inființarea unei noi competiții: Super Liga Europei, care…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Un numar de 331 cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 ore, a raportat Ministerul Sanatații in seara de duminica, 12 aprilie. Reamintim ca pe 10 aprilie au fost anunțate 830 de cazuri noi. © AFP 2021 / JOEL SAGETAntirecorduri COVID in lume: Care sunt…