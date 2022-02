Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Infecția cu tulpina Omicron se raspandește rapid in spitalele buzoiene și inchide secție dupa secție se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O situație alarmanta se inregistreaza, zilele acestea, in unitațile medicale buzoiene. Mai multe secții din Spitalul Județean și Spitalul Municipal…

- In plin val 5, o secție ATI Covid performanta se inchide. „Vom intra in istorie drept cea mai moderna și performanta secție ATI Covid din Romania pe care s-a pus lacatul”, scrie pe Facebook, primarul din Mioveni, Georgescu Ion.

- Hadbalul din Liga Nationala revine in prim plan inca din prima saptamana din 2022. SCM Craiova intra in „paine“ de joi, de la ora 16.00, cand intalneste Bistrita, pe teren propriu, intr-un joc din etapa a 10-a. Reamintim ca handbalul a intrat mai repede in pauza de iarna, inca din luna noiembrie, pentru…

- Directorul medical, dr. Ștefania Manolescu, spera ca exemplul sau, care deși tanara și angajata de nici doi ani in spital, face parte din echipa manageriala, va fi convingator pentru medicii tineri care mai au rezerve privind bonificațiile, condițiile de lucru și de avansare in cariera care li se ofera.…

- Aproape 190 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt internati in unitatile medicale din judetul Covasna, cei mai multi la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Potrivit conducerii institutiei, majoritatea pacientilor tratati la Spitalul Judetean se afla in stare medie si grava, printre…

- Spitalul Județean din Buzau trece printr-o situație critica. Nu exista niciun loc liber pentru pacienți, iar bolnavii de COVID-19 sunt nevoiți sa primeasca oxigen in propriile mașini. Oamenii stau in așteptarea rezultatelor testelor PCR, iar din nevoia disperata de tratament, in parcarea spitalului…

- Folosit in tratarea pacienților cu forme ușoare și medii de boala, tratamentul s-a dovedit eficient in prevenirea formelor severe de COVID-19 și a fost distribuit de Ministerul Sanatații in 174 de spitale care trateaza pacienți infectați cu noul coronavirus. Spitalele care trateaza pacienți infectați…