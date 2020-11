Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au avut SARS COV 2 nu mai trebuie retestate RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu unele exceptii, conform noilor reguli. Se modifica si traseul pacientului depistat pozitiv la noul coronavirus. Pacientii cu simptome vor face teste rapide in UPU. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii,…

- Dr. Shruti Agnihotri, neurolog la Universitatea din Alabama Birmingham, a precizat ca a discutat cu pacienți care susțin ca s-au confruntat cu dureri de cap severe și cu pierderi de memorie. Simptomele sunt asemanatoare celor pe care oamenii le experimenteaza in timpul unei comotii cerebrale, a spus…

- La cateva luni dupa infecția cu noul coronavirus, pacienții raporteaza dificultați de respirație și oboseala excesiva. Au trecut cinci luni de cand Lucy Gahan a contractat Covid-19, iar viața ei inca nu a revenit la normal. Gahan, care este psiholog clinic in Marea Britanie, nu a reușit sa se intoarca...…

- Un studiu realizat recent de oamenii de știința arata ca intre 10-15% dintre pisicile testate in Wuhan au fost infectate de stapanii lor. Conform Mediafax, experții au prelevat sange de la 141 de pisici. Anticorpii pentru coronavirus au fost gasiți la 15 pisici. Trei dintre acestea au prezentat mai…

- Oamenii de stiinta au raspuns la una dintre cele mai controversate intrebari. Este sau nu ok sa incalzim mancarea la cuptorul cu microunde? Iata ce au aratat ultimele studii! Este ok sa incalzim mancarea la microunde sau nu?! Daca cei mai multi cred despre cuptorul cu microunde ca este nociv, noile…

- Oamenii de știința britanici au dezvoltat o formula care poate calcula șansele unui pacient de a supraviețui infecției cu coronavirus. Despre acest lucru scrie The Mirror. Oamenii de știința cred ca acest lucru va salva multe vieți, deoarece astfel poate fi creata o metoda de tratament mai individuala.…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta in toate colțurile lumii. In același timp, insa, oamenii de știința au facut o noua descoeprire, ei reușind sa stabileasca ordinea in care apar simptomele infecției cu virusul SARS-COV-2.

- Peste 21 de milioane de persoane din toate colțurile lumii au fost infectate cu noul coronavirus, insa experții susțin ca virusul care s-a propagat extrem de rapid ar fi aparut prima data in urma cu opt ani, iar originile lui n-ar fi in regiunea Wuhan din China.