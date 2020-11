Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași susțin ca simptomatologia pacienților COVID-19 care ajung in grija lor s-a schimbat considerabil fața de primele luni ale pandemiei. Ei susțin ca tot mai mulți pacienți se prezinta la spital cu probleme digestive, iar pierderea mirosului și gustului…

- „Nu va putem primi. Este dramatic. Nu avem locuri”. Acesta este raspunsul pe care il primesc de la spitalele din Iasi medicii din judetele vecine care cauta cu disperare un pat liber ATI pentru pacienti in stare grava, scrie presa locala. Aseara un singur loc era disponibil in tot Iasul la terapie…

- Carmen Dorobaț, manager la Spitalul clinic de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași, a confirmat joi seara la Digi24 ca in spitalul pe care il conduce nu mai este niciun loc și nici la spitalele suport. De asemenea, nu mai exista niciun loc la terapie intensiva.

- Iasul, cu 35 de noi cazuri raportate se situa, ieri, tot in Top 5 pe tara intre judete, in contextul in care testarile pe ultima zi din weekend sunt putine. In schimb, au fost declarate doar doua cazuri de reconfirmati cu COVID 19, dupa mai multe saptamani cand am condus si la acest capitol. Medicii…

- Iasul se mentine in topul judetelor cu cele mai multe infectari zilnice chiar si atunci cand la nivel national numarul testelor este mic. Ieri, la nivelul intregii tari, erau confirmate pozitiv 755 de cazuri noi din 6.943 de teste efectuate, iar din acestea 61 erau diagnosticate in Iasi. Pe locul intai…

- Iasul se mentine pe locul doi pe tara dupa municipiul Bucuresti la numarul de noi confirmati, ieri fiind raportate 89 de cazuri. O explicatie ar fi cresterea numarului de persoane pozitive in focarele deja existente dupa testarea in masa, dar si aparitia de noi focare. Medicii epidemiologi considera…

- De la inceputul pandemiei pana la momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași au fost ingrijiți peste 2.000 de pacienți confirmați cu infecție SarsCov2. Medicii spun ca numarul de persoane noi infectate este pe un trend ascendent și ca in momentul de fața exista puține…

- In momentul de fata, Iasul are 378 de cazuri active de COVID 19, situatia atingand deja limitele capacitatilor medicale din Iasi. Duminica, un record absolut de 60 de noi imbolnaviri, a aratat inca o data evolutia situatiei. Ministrul Costel Alexe a subliniat faptul ca Iasul este singurul mare judet…