- update Stația de oxigen de la Spitalul din Targu Carbunești are 10-12 ani vechime, a declarat vineri managerul unitații, Constantin Tarziu. Conform acestuia, instalația a fost verificata in urma cu doua luni, dar nu au fost gasite probleme. update Procurorii au deschis dosar penal, iar cercetarile…

- ”Este din ce in ce mai greu. Locuri nu mai sunt, din ce in ce mai multe persoane sunt infectare, sunt cetațeni care stau acasa și se infecteaza toata familia, ambulanța aduce 2-3 pacienți dintr-o familie.Am dotat spitalul cu o linie de oxigen, am mai facut inca o secție de vreo 60 de paturi.Și la spitalul…

- Zeci de pacienți infectați cu COVID-19 așteapta in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Galați. Nu mai sunt locuri libere in saloanele din UPU. Conducerea spitalului a cerut ajutor la ISU și la Serviciul de Ambulanța, iar unii dintre bolnavi sunt tratați in ambulanțe. Conform…

- Suferința provocata de COVID nu tine cont de varsta. Iar in spitale, lupta se duce deopotriva pentru adulți și copii. Unii pacienți au doar cateva luni și și-au inceput viata conectați la aparate.

- Situația pandemica din capitala se agraveaza. Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca vor activa ultimul spital municipal unde vor putea fi internați pacienții infectați cu Covid-19 și urmeaza sa coopereze cu ministerul Sanatații pentru a gasi și alte soluții. Precizarile au fost facute in cadrul ședinței…

- In UPU a Spitalului Sfantul Spiridon sunt 12 pacienti COVID care necesita ventilatie mecanica. Au fost tranferati doi pacienti in ATI-urile din celelalte spitale iar , intre timp, a decedat un bolnav COVID dar au venit alti doi. Alti pacienti dependenti de oxigen sunt internati pe sectii. "Nu mai sunt…

- Centrul Național Anticorupție a facut publice secvențe din convorbirile angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, reținuți in aceasta dimineața și care sunt cercetați in cadrul unui dosar complex, pornit pe 23 iunie 2021, inclusiv pe zeci de cazuri in care ar fi pretins mita de la…

- Un tanar de 24 de ani a murit in timp ce fugea sa prinda un hot care furase telefonul unei femei, intr-una dintre cele mai aglomerate pieti din municipiul Constanta. Din primele informatii, barbatul suferea de afectiuni cardiace. Tanarul a cazut secerat marti dupa amiaza, in timp ce fugea alaturi…