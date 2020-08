Stiri pe aceeasi tema

- Doi jucatori care au intrat in contact cu un caz pozitiv de Covid-19, depistat marti in "bula" de la Flushing Meadows, au fost plasati in carantina si retrasi de pe tabloul principal al turneului de tenis de la Cincinnati, a anuntat, miercuri, Federatia americana de tenis, citata de AFP. USTA a explicat…

- Actorul american Bryan Cranston, cunoscut pentru rolurile din „Trumbo”, „Argo” si „Breaking Bad”, a dezvaluit ca a fost infectat cu noul coronavirus, iar dupa ce s-a recuperat complet vrea sa doneze plasma, potrivit news.ro.Cranston a scris joi, pe Instagram, ca „in urma cu putin timp” a fost…

- Unchiul tinerei povesteste prin ce a trecut fata de 21 de ani: A ajuns la spital la Pitesti, patru ore a stat intr-o mizerie de cort, fara caldura, in frig, ea cu febra. Nimeni nu s-a interesat, in jur de 12 noaptea au venit si au testat-o si au spus asa: «Domnisoara, poti sa pleci acasa». In conditiile…

- Soția lui Andrei Ștefanescu a postat un mesaj dur in mediul virtual, dupa ce soțul ei a fost criticat, in urma gestului facut cand a aflat ca este infectat cu COVID. Artistul de la Te cunosc de undeva a declarat ca inainte sa plece la spital, și-a pupat baiețelul.Andrei Ștefanescu este asimptomatic…

- Soția lui Andrei Ștefanescu a transmis un mesaj dur persoanelor care il critica pe artist ca și-a pupat copilul inainte de a pleca la spital, dupa ce a aflat ca are COVID-19. Andrei Ștefanescu a avut un mesaj video pentur fanii sai pe care l-a postat pe Facebook, insa ulterior l-a șters. „Suntem la…

- Președintele din Honduras a anuntat, in direct, intr-un discurs televizat, ca este infectat cu noul coronavirus. „In calitate de presedinte al natiunii si cetatean responsabil, vreau sa comunic ca in weekend am inceput sa simt un anumit disconfort si astazi, 16 iunie, am fost diagnosticat ca fiind infectat…

- 3.393 de romani din diaspora au fost confirmați cu COVID-19, iar 114 dintre aceștia au murit din cauza infecției cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei, anunța Grupul de Comunicare Strategica...

- Reglementarile publicate in Monitorul Oficial, cu privire la reluarea meciurilor de fotbal, dar si normele legale in vigoare, stabilite de Institutul National de Sanatate Publica, spun ca la primul caz pozitiv cu COVID-19, sezonul actual s-ar bloca definitiv. Daca un fotbalist va fi testat pozitiv,…