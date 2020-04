Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Craiova s-au prins intr-o hora de bucurie, pe „M-a facut mama oltean”, dupa ce au reușit sa salveze viața primului pacient cu Covid-19 internat aici. Barbatul din Caracal a fost internat in spital timo de 32 de zile și a fost pe punctul de a muri de…

- Directorul celui mai mare spital din județul Vrancea, Spitalul Județean de Urgența Sf. 'Pantelimon' din Focșani, ar fi fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, a transmis joi Realitatea Plus. Postul a atribuit informația unor surse din DSP.Vezi si: Ludovic Orban anunța ȘOMAJ TEHNIC pentru…

- Mauro Ferrari, care la 1 ianuarie a devenit presedintele Consiliului European de Cercetare (ERC) pentru un mandat de patru ani, si-a inaintat, marti, demisia, despre care Comisia a spus ca se aplica imediat. El acuza „rezistenta institutionala si luptele interne birocratice in structurile complexe ale…

- Din totalul de 1.950 de cazuri confirmate in perioada primei luni a epidemiei de SARS-CoV-2, 420 de imbolnaviri au fost inregistrate la persoane care au revenit in Romania din strainatate, ponderea cazurilor de import fiind de 21.5%. Acestea au fost in scadere in fiecare saptamana, susține INstitutl…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a trebuit sa organizeze, luni, o videoconferința din doua sedii ale instituției, pentru a putea judeca recursurile in interesul legii in forma cerua de lege, adica in complet de 67 de judecatori. Instanța suprma a explicat ca unificarea practicii judiciare ramane…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- In Marea Britanie, premierul Boris Johnson a decis sa trimita o scrisoare la fiecare gospodarie din Regatul Unit, in care detaliaza masurile pe care le-a luat si furnizeaza informatii medicale si privitoare la parasitul locuintei. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa…

- Un angajat ADP sector 4, fost politist infectat cu COVID-19, a fost internat aproape o saptamana la Spitalul „Dimitrie Gerota“ din Capitala fara sa se stie ca este infectat cu COVID-19. Pe 2 martie, inainte cu o zi de internare, a impartit martisoare la peste 100 de colege, apoi a intrat in contact…