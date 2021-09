Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data de la inceputul anului, DSP a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, scrie ziaruldeiasi.ro .In total au fost depistati…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sf. Parasheva” din Iasi, Florin Rosu a declarat, astazi, ca numarul de cazuri confirmate cu COVID-19 este in continua crestere. Managerul Spitalului de Boli Infectioase Sf Parasheva din Iasi, Florin Rosu, a declarat ca opt din cele 37 persoane internate din…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase 'Sf Parascheva' din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, luni, ca a crescut numarul pacientilor cu COVID-19 care au fost confirmati in ultima perioada cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV-2, in prezent in unitatea medicala fiind internate 13 persoane infectate…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, vineri, la 1.080.860 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 31 de noi imbolnaviri din 25.199 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 1 deces in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- Robotul de decontaminare cu raze UV acorda un ajutor considerabil medicilor și pacienților din spitalul ieșean. In țara mai sunt inca trei sisteme asemanatoare, toate amplasate in unitațile destinate ingrijirii pacienților COVID-19 pozitivi. In timp ce peste 50 de țari beneficiaza din plin de tehnologia…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 1.080.792 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 52 de noi imbolnaviri din 29.698 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 1.080.667 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 37 de noi imbolnaviri din 10.723 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 1 deces in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 1.080.568 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 46 de noi imbolnaviri din 30.536 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 5 decese in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva…