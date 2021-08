INFECTARI CU COVID LA UN CENTRU DE PLASAMENT DIN BUZAU (8 copii si 3 educatori)! INFORMATII OFICIALE! BILANTUL COVID - DUMINICA 29 august. BUZAU - 21 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus - COVID-19. NATIONAL...

Astazi, 29 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12724Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12195Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar persoane in carantina la domiciliu:777Numar persoane aflate in izolare la domiciliu: 52Numar persoane testate in ultimele 24 ore: 232 Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, s-au inregistrat (din care 3 pacienti au fost testati in laboratoare…