Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 101 ani care locuieste intr-un azil de batrani in landul Saxonia-Anhalt a devenit prima persoana din Germania vaccinata impotriva noului tip de coronavirus, cu o zi inainte de inceperea oficiala a campaniei de vaccinare in aceasta tara, transmit DPA si EFE, citate de Agerpres. La caminul…

- Managerul Spitalului ”Marius Nasta”, din Capitala, Dr. Beatrice Mahler, susține ca sunt multe cazuri in care membrii aceleiași familii nu se imbolnavesc, deși stau in aceeași casa. Principalul motiv este diferența de sistem imunitar, dar exista și persoane in corpul carora celulele macrofage neutralizeaza…

- O femeie care se afla internata in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva a spitalului Victor Babes din Capitala a murit, joi, dupa ce a fost dezintubata, din greșeala, de un angajat al spitalului, indica surse Antena 3. Brancardierul ar fi trebuit sa ia din salon un pacient care decedase cu putin…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca iluminatul festiv in Capitala va fi aprins de luni, 7 decembrie, deși inițial susținea ca este o pierdere de bani acest lucru. El a declarat, azi, dupa ce a votat, ca nu a facut acest demers mai devreme intrucat nu a vrut sa fie interpretat drept…

- Șeful OMS nu a prezentat inca simptome, dar continua sa fie monitorizat de catre profesioniștii din domeniul sanatații dupa ce a intrat in contact cu o persoana ulterior testata pozitiv la Sars-CovV-2, relateaza The Telegraph. El nu a fost inca testat pentru virus, conform protocolului OMS. Dr. Tedros…

- Un numar total de 504 imobile din sectoarele 2, 3, 4 si 6 nu au apa calda, din cauza avariilor la reteaua de termoficare, se precizeaza intr-o informare postata pe site-ul Termoenergetica, arata Agerpres. In Sectorul 2 este vorba despre 125 de imobile, dintre care si 6 institutii, afectate de o avarie…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența emite o a doua hotarare, in cursul aceleiași seri, modificand-o pe prima in mod substanțial. Creșele și after school-urile pot funcționa, universitațile decid singure cum organizeaza cursurile, doar gradinițele și școlile se inchid de marți…

- Belgia introduce de luni, ora 23.59, starea de asediu, care cuprinde inclusiv o interdicție de deplasare pe timpul nopții. Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val de pandemie de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșita de un „tsunami” de infecții, a declarat ministrul sanatații…