Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Omicron a noului coronavirus a fost raportata deja in peste 60 de tari. Varianta prezinta un risc global ”foarte mare”, cu unele dovezi ca evita protectia furnizata de vaccinurile anti-COVID-19, insa datele clinice despre severitatea ei sunt limitate, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Bolile cardiovasculare sunt pe primul loc in topul cauzelor de deces si din acest motiv inima trebuie monitorizata cu atentie. Un ceas inteligent purtat zi de zi la mana este un excelent ajutor in acest sens, datorita functiilor pe care le poseda pentru evaluarea starii de sanatate. Electrocardiograma…

- Vaccinurile existente impotriva COVID-19 vor fi mai putin eficiente impotriva variantei Omicron si va fi nevoie de mai multe luni pentru a dezvolta un nou vaccin, a declarat directorul companiei farmaceutice Moderna intr-un interviu publicat marti in Financial Times, transmite AFP. Stephane Bancel a…

- Exista o tehnica prin care sa bați șnițelele. Daca iubești șnițelele, atunci știi ca cele mai bune se fac prin taierea pieptului de pui in bucați subțiri și uniforme. Cuprins: Cum se bat șnițelele Trucul care funcționeaza de fiecare data Istoria șnițelului de pui Cum se bat șnițelele Adica, o mare…

- Politistii si procurorii DIICOT Timisoara au facut, joi, patru perchezitii in judetele Timis si Vrancea, intr-un dosar in care angajati ai unei firme de curierat sunt suspectati ca au creat o retea prin care ramaneau in posesia unor bunuri de lux comandate, dar care apareau in sistemul informatic…

- Sanatatea inimii depinde de foarte mulți factori. De la alimentație pâna la odihna și excesele din viața de zi cu zi. Bolile cardiovasculare sunt din ce în ce mai întâlnite la persoane tinere și nu de puține ori vedem tineri care sufera un preinfarct sau un infarct la o vârsta…

- Eveniment O noua metoda de inșelaciune – certificatele false de vaccinare / Amatorii de astfel de documente sunt puși sa plateasca in bitcoin octombrie 7, 2021 08:47 Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, au descoperit, in urma cercetarilor efectuate, un nou tip de inșelaciune…

- „Comisarul Margarit Florian-Sorin, din cadrul Serviciului pentru Investigare a Criminalitatii Economice Arges a obtinut locul I, la Campionatul de Atletism si Cros al M.A.I., desfasurat in perioada 21-24 septembrie 2021, in municipiul Targu-Jiu. CITEȘTE ȘI: Ministrul interimar al Sanatații și vicepremierul…