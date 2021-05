Stiri pe aceeasi tema

- Naționala feminina de handbal a Romaniei disputa, miercuri, de la ora 18.00, la Skopje, meciul retur cu Macedonia de Nord, din play-off-ul pentru Campionatul Mondial din acest an. In partida tur, ce s-a jucat sambata, la București, selecționata tricolora s-a impus la o diferența de 11 goluri, scor 33-22.…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei intalnește, sambata, pe teren propriu, formația Macedoniei de Nord, in manșa I a play-off-ului pentru Campionatul Mondial din luna decembrie, din Spania. Partida, programata de la ora 18.00, se va disputa in Sala "Dinamo" din București. Meciul retur va avea loc…

- Tinerii luptatori romani au participat cu succes la Turneul Internațional „Petko Sirakov-Ivan Iliev” U23, desfasurat in Bulgaria. Iata rezultatele obținute:Lupte Greco-romane55 kg: Mihai Denis - locul 160 kg: Tita Florin locul 363 kg: Trandafir Alexandru - locul 372 kg: Dosoftei Alexandru - loc 1 …

- Romania debuteaza azi in preliminariile CM 2022, contra Macedoniei de Nord. Eljif Elmas e la 21 de ani marele talent al Macedoniei de Nord. „Fața de copil și o fiara in teren", il descria Gazzetta dello Sport pe mijlocașul cumparat de Napoli cu 16 milioane de euro. Partida Romania - Macedonia de Nord,…

- Artistul buzoian Vladimir Paun Vrapciu se numara printre laureații Bienalei de Desen Osten 2020 de la Skopje, din Macedonia de Nord. Cunoscut drept arhitectul care a realizat pentru Printul Charles proiectul unui asezamant, in Suceava, pentru copii defavorizați, Vladimir Paun Vrapciu a reușit sa iși…

- Peste 100.000 de romani s-au inscris pe listele de așteptare pentru a se vaccina. Autoritațile asigura ca nu vor mai fi probleme cu platforma. Peste 100.000 de romani s-au inscris, luni, pana la ora 12.30, pe listele de așteptare din 30 de județe, pentru a se vaccina, anunța autoritațile. ”Platforma…

- Debutul tricolorilor in preliminariile CM 2022 va avea loc in București, modificarea fiind acceptata de federația de la Skopje și organizatorii competiției. In contextul prelungirii efectelor pandemiei, care nu permit accesul suporterilor pe stadioane și la inițiativa staff-ului tehnic al echipei naționale,…

