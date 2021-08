Inexplicabil: De ce au murit muncitori pe stadioanele din Qatar

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Amnesty International a facut apel joi la Qatar, tara care va gazdui Campionatul Mondial de Fotbal in 2022, sa ancheteze moartea lucratorilor imigranti, vorbind despre o serie de decese inexplicabile, relateaza AFP. Emiratul este cu regularitate…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…

- Corespondentul BBC la Moscova, Sarah Rainsford, a declarat ca este devastata de faptul ca va fi expulzata dintr-o țara in care și-a petrecut aproape o treime din viața. Autoritațile ruse i-au transmis reporteriței ca trebuie sa paraseasca țar. Rainsford va trebui sa plece din Rusia la finalul lunii…

- Jacek Olczak, CEO-ul companiei Philip Morris International, a solicitat Guvernului britanic ca, in decurs de un deceniu, sa interzica tigarile, informeaza The Guardian. „Compania poate vedea lumea fara tigari si, de fapt, cu cat se intampla mai repede este mai bine pentru toata lumea”, a spus el. Tagarile…

- Cuba se numara printre țarile puternic afectate de varianta Delta a coronavirusului. Statul insular se confrunta cu o creștere dramatica a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. Organizația Panamericana a Sanatații anunța ca situația este „deosebit de acuta” in regiunea turistica Matanzas. „Cazurile…

- Autoritatile sanitare din Cuba au aprobat in regim de urgenta primul vaccin anti-covid productie proprie. Serul care se numeste Abdala ofera, potrivit testelor clinice, o protectie de 93% in fata tuturor variantelor cunoscute ale noului coronavirus. Vaccinul cubanez se administreaza in 3 doze care se…

- Liderii G7 vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, arata News.ro. Apelul a fost initiat de administratia Joe Biden si urmeaza deciziei…

- Ambasadorul Ucrainei in Thailanda, Andrii Beshta, a fost gasit decedat in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula din sudul țarii. Acesta se afla in vacanța cu fiul sau. Moartea sa este suspecta. Momentan nu a fost stabilita cauza exacta a decesului. Conform AFP și Agerpres, Andrii Beshta…