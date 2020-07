Inevitabilul s-a produs! ”Allahu Akbar” s-a auzit în celebra Sfânta Sofia Sfanta Sofia din Istanbul s-a deschis vineri ca moschee pentru prima data dupa 86 de ani, relateaza dpa. Adhan-ul – chemarea credinciosilor musulmani la rugaciune – a rasunat cand deja o multime de sute de oameni se adunase in fata fostei bazilici crestine din secolul al VI-lea. Masurile de distantare pentru evitarea raspandirii coronavirusului au fost ignorate in buna masura. Oamenii s-au asezat pe saluri si covoare in piata dintre Sfanta Sofia si Moscheea Albastra, iar la barierele de securitate s-au adunat alte zeci care doreau sa intre. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

