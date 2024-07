Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de doua decenii, Parcul Tabacarie era o veritabila bijuterie Constanței. Amenajat pe o suprafața pe 100 de hectare, in jurul lacului cu același nume, parcul a fost schingiuit ulterior printr-o retrocedare, dupa care a fost uitat de autoritați. Trenulețul care facea turul obiectivului…

- In acest weekend, peste o mie de persoane au trecut pragul Castelului din Gilau, care și-a deschis oficial porțile dupa renovare.„Este o zi fantastica! Am cumparat castelul acum 10 ani și atunci parea ca aceasta cladire cu un trecut istoric impresionant ar putea ajunge ușor in ruina. Astazi, suntem…

- Sportivul Mihai Leu se confrunta cu complicații grave de sanatate, fiind internat la Spitalul Fundeni din Capitala. Legenda sportului romane, Mihai Leu, se confrunta cu mari probleme de sanatate, fiind internat la Spitalul Fundeni din Capitala sub atenta supraveghere a medicilor, dupa ce a fost transferat…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan crede in șansa „istorica” a PNL la Capitala și este convins ca daca se procedeaza cum trebuie, Sebastian Burduja va obține intre 24% si 28% din voturi, adica cam cat ar avea și Gabriela Firea sau Nicusor Dan. Rareș Bogdan susține ca in acest an alegerile la Bucuresti…

- Biserica de lemn din Boia, județul Gorj, care a gazduit sarbatoarea de Paște a liderului revoluționar Tudor Vladimirescu in anul 1821, se afla acum in pragul prabușirii. Situata intr-o localitate amenințata de dispariție, aceasta bijuterie arhitecturala, cu hramul Sfantului Gheorghe, dateaza din secolul…

- Lucrarile la hidrocentrala Bumbești-Livezeni de pe raul Jiu, finalizate in proporție de 90 %, dar blocate in urma cu 7 ani la solicitarea mai multor ONG-uri, vor fi reluate dupa ce printr-o Hotarare de Guvern emisa in acest an s-a stabilit ca acestea sunt de utilitate publica și interes național, relateaza…