”Ines Rocha a fost numita director regional al IFC pentru Europa. De la biroul sau din Viena, dna. Rocha va juca un rol-cheie in incurajarea investitiilor din sectorul privat si in crearea de locuri de munca in Europa Centrala si de Est, cu accent pe intarirea proceselor de crestere prietenoase cu mediul inconjurator, a tehnologiilor digitale si a incluziunii financiare, coordonand de asemenea si reactia IFC in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia. De asemenea, dna. Rocha va conduce si proiectele de dezvoltare comerciala intreprinse de IFC in Europa occidentala, mobilizand capitalul si…