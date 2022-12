Inelul inteligent pentru publicul feminin e acum realitate; Ce are special Movano Evie? Stiu, exista deja inele inteligente, care monitorizeaza metrici legati de sanatate, dar piata e inca limitata. Ea e oarecum dominata de Oura, care are in sfarsit un rival, pe numele sau Evie, produs de compania Movano. Nisa pe care o acopera este publicul feminin. Movano Evie masoara pulsul, saturatia de oxigen din sange la nivel clinic, dar si variatiile de temperatura a pielii. Acest smart ring e gandit pentru monitorizare a sanatatii si mai ales a ciclului menstrual. Movado isi va expune produsul la CES 2023, dar nu e prima sa aparitie la un tech show. A adus un prototip la CES 2022, dar pe… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

