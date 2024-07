Inelul inteligent de 450 de euro, care ne monitorizează sănătatea In curand, va fi lansat inelul inteligent (450 de euro in UE), care monitorizeaza printre altele, somnul, numarul de pași, ritmul cardiac. El este purtat 24 din 24 de ore. Este produs de Samsung și este programat sa fie lansat in cursul acestei luni. Un punct foarte bun ține de autonomia bateriei, care este de […] The post Inelul inteligent de 450 de euro, care ne monitorizeaza sanatatea appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

