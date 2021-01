Un dispozitiv pentru detectarea coronavirusul care depisteaza infecția din organism in doar 10 secunde a fost inventat in Turcia. Conform oamenilor de știința, testul pentru Covid-19 are o precizie de 99%. Diferența este ca probele prelevate pentru test se iau din gura, nu din nas. Probele sunt amestecate cu o soluție și adaugate la un cip de detectare a agentului patogen. Un rezultat pozitiv apare in 5-10 secunde iar unul negativ in aproximativ 20 de secunde. Producția de teste ultra rapide urmeaza sa se realizeze in circa doua luni The post Inedit: Un test pentru Covid-19 detecteaza prezența…