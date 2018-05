Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu recent acordat din Madagascar celor de la Euronews, Radu Mazare iși varsa nervii pe justiția din Romania și evidențiaza problemele cu legea, explicand astfel fuga sa in Africa.

- Radu Mazare a ajuns subiect de stiri in presa intenationala. Euronews publica un amplu articol despre statutul de azilant pe care fostul edil al Constantei il are in Africa, in Madagascar, unde s-a refugiat pentru a scapa de inchisoare, dupa cum el singur declara intr-un interviu acordat pe WhatsApp,…

- Romania are alocate, in proiectul de buget european 2021-2027, fonduri de valoare in valoare de 27,203 miliarde de euro de la politica de coeziune, conform propunerilor publicate, marți, de Comisia Europeana (CE). La inceputul acestei luni, CE a prezentat, pentru prima data in istorie, propunerea sa…

- Radu Mazare a ajuns subiect de stiri in presa intenationala. Euronews publica un amplu articol despre statutul de azilant pe care fostul edil al Constantei il are in Africa, in Madagascar, unde s-a refugiat pentru a scapa de inchisoare, dupa cum el singur declara, intr-un interviu acordat pe WhatApp

- Radu Mazare a ajuns subiect de stiri in presa intenationala. Euronews publica un amplu articol despre statutul de azilant pe care fostul edil al Constantei il are in Africa, in Madagascar, unde s-a refugiat pentru a scapa de inchisoare, dupa cum el singur declara, intr-un interviu acordat pe WhatApp

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a declarat pentru Euronews, ca a cerut azil in Madagascar, deoarece nu am sansa unui proces echitabil in Romania, informeaza RomaniaTV.net. Radu Mazare, fostul primar al Constantei, dat in urmarire internationala in acest moment de autoritatile din Romania dupa…

- Intr-un interviu acordat pentru Euronews, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, vorbeste despre pasiunea sa pentru Madagascar, declarand ca a aplicat pentru statutul de azil politic in conditiile in care in Romania nu are nicio sansa la un proces corect.

- Radu Mazare, aflat acum in Madagascar, a vorbit despre “exilul” sau in insula africana. Fostul primar, recent condamnat șase ani și șase luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar cu prejudiciu estimat de procurorii DNA la peste 2,97 de milioane de euro, a trimis si o fotografie din...