Inedit: Soldaţii străini rămaşi în Afganistan vor fi consideraţi forţe cotropitoare Talibanii au declarat pentru BBC ca soldatii straini ramasi in Afganistan dupa luna septembrie vor fi considerati forte cotropitoare. Misiunea NATO, care a durat 20 de ani, este aproape de final. Dar exista informatii potrivit carora aproximativ 1.000 de militari vor ramane in tara pentru a proteja ambasadele si aeroportul din capitala Kabul, potrivit BBC. Desi talibanii au promis sa impiedice orice atac pe teritoriul american dupa o plecare a fortelor straine, armata americana se teme ca retragerea coalitiei va permite resurgenta unor grupari jihadiste precum Al-Qaida sau Stat Islamic (SI), cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…

- Dupa implicarea in razboiul dintre Azerbaidjan și Armenia, razboiul civil din Siria, Libia și Irak, trupele turce raman in Afganistan și dupa retragerea aliaților. Turcia va continua probabil sa asigure securitatea aeroportului din Kabul chiar si dupa ce trupele NATO se vor retrage din Afganistan…

- Talibanii si-au intensificat atacurile in Afganistan, ocupand mai multe districte si provocand pierderi considerabile fortelor de securitate. Oficialitatile locale au anuntat ca militantii au ocupat capitalele a doua districte din provincia Kunduz, in nordul tarii. Ingrijoratoare pentru guvern este…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…

- Talibanii au anuntat luni o incetare a focului de trei zile pentru Eid al-Fitr, sarbatoarea musulmana care va marca in aceasta saptamana sfarsitul lunii sfinte a Ramadanului, la doua zile dupa un atac asupra unei scoli care a facut peste 50 de morti, majoritatea adolescente, si a carui responsabilitate…

- Peste 32.000 de militari romani au trecut prin Teatrul de operatii din Afganistan, a declarat ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca pentru emisiunea „Euroatlantica”, de la Radio Romania Actualitati. Ultimul contingent de peste 600 de militari va reveni in tara odata cu incheierea misiunii, in…

- In cursul zilei de ieri, aliații din cadrul NATO au luat decizia de a incepe retragerea fortelor lor angajate in misiunea din Afganistan, dupa doua decenii de razboi sfașietor in aceasta țara. Retragerea istorica din Afganistan va incepe cu data de 1 mai 2021 și se va incheia pana pe 11 septembrie 2021.…

- Joe Biden a decis ca trupele americane sa ramâna în Afganistan pâna la 1 mai, data fixata în acordul cu talibanii, dar se vor retrage "fara conditii" pâna în 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atentatele din 2001 în Statele…