Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Pregatire Psihopedagogica Medico-Farmaceutica din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza inscrieri la programul postuniversitar, de medical teachingacademic „Noi tehnici de predare și evaluare in disciplinele…

- O persoana a fost surprinsa cu puțin timp in urma sub un mal de pamant, in timp ce efectua lucrari la un șanț neasigurat, in localitatea mureșeana Ceuașu de Campie, pe str. Principala. Potrivit ISU Mureș, victima a fost extrasa de echipa de intervenție a pompierilor, iar echipajul medical executa manevre…

- Centrul de Arși din Targu Mureș a fost aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Sanatații. Aici trebuie sa spun ca acest proiect investițional in infrastructura medicala a trenat de-a lungul timpului, in condițiile in care a fost inițiat inca din anul 2014 de catre medici mureșeni preocupați sa…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat și reținut, un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Mureș. In urma activitaților specifice desfașurate, la data de…

- Ambulatoriul de specialitate medicina dentara din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a devenit, oficial, furnizor de servicii medicale stomatologice, prin intrarea in relații contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS),…

- Astazi, in Piața Trandafirilor, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate o autospeciala de poliție și o bicicleta. In urma evenimentului, conducatorul bicicletei, un barbat, de 58 de ani, din Craciunesti, a fost ranit, fiind condus la unitatea spitaliceasca, pentru acordarea de ingrijiri…

- De astazi se intra in linie dreapta și urmeaza ca, in cateva luni, sa cunoaștem constructorul, care se va stabili prin licitație. Aceasta este cea mai buna veste a zilei, anunțata in ședința de Guvern de astazi. Informația a fost facuta publica in raportul Ministerului Sanatații, solicitat de premierul…

- Invitat la o emisiune televizata a postului targumureșean M9 difuzata marți, 29 iunie, primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a precizat ca la ora actuala administrația locala are in faza de proiectare nu mai puțin de 8 parcari supraetajate. Printre alte zone, in planul pentru construirea acestor…