Stiri pe aceeasi tema

- O infirmiera dintr-un spital coronavirus din Rusia, in care erau internați doar barbați, a fost sancționata pentru ca i se vedea lenjeria intima sub combinezonul de protecție care era extrem de transparent, scrie Daily Mail. Poza a devenit virala dupa ce un pacient a postat fotografia pe rețelele de…

- Artistul fotograf mureșean Andrei Balint a publicat miercuri, 13 mai, pe pagina sa de Facebook, un infografic intitulat ”Experiența mea cu COVID-19”. Diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus in data de 16 aprilie, fotograful care in prezent locuiește in Cluj Napoca a contabilizat pe perioada internarii…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat dr. Raed Arafat, a anunțat miercuri seara, intr-o emisiune difuzata de postul de televiziune Antena 3, ca autoritațile centrale au luat decizia mutarii a doi pacienții COVID-19 aflați in stare grava, de la Targu Mureș la Cluj Napoca,…

- Municipiul Targu Mureș este al treilea centru medical din țara dotat cu asistenți virtuali, care vor sta in saloanele COVID-19, a anunțat vineri, 1 mai, Mara Toganel, prefectul județului Mureș. ”Astfel, medicii pot monitoriza in orice moment starea pacienților, chiar fara a se deplasa in saloane. Aceasta…

- DSP Cluj a declansat o ancheta epidemiologica la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, unde 20 de persoane, asimptomatice, au fost confirmate cu noul coronavirus. Printre persoanele infectate se numara doua asistente medicale si un psiholog. Prefectura Cluj a anuntat, luni, ca la Institutul Oncologic…

- Autoritațile au transmis ca, la nivelul județului Cluj, sunt 78 de persoane depistate pozitiv cu COVID-19. Cele 78 de persoane infectate cu COVID-19, din județul Cluj, sunt internate in spitalele din Cluj-Napoca. Revenim cu detalii! Articolul Județul Cluj: 78 de persoane infectate cu COVID-19, internate…

- Primul pacient tratatat și vindecat la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a fost raportat luni, 23 martie. Este vorba despre barbatul din Maramureș, care a fost primul internat in aceasta unitate, dupa ce a fost infectat cu noul virus și al doilea raportat la nivel național. Starea lui generala…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timișoara și cate unul in București, Cluj Napoca,…