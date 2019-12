Ziarul Unirea INEDIT. Prima pensiune din Romania construita SUB PAMANT se afla la 100 km distanța de Alba Iulia și este „desprinsa” din ținutul Hobbiților Dupa Castelul de Lut din Valea Zanelor, satul Porumbacu de Sus, din județul Sibiu ofera o noua atracție, parca desprinsa din basme. Sau mai bine zis filme, fiindca pensiunea „Dealul verde”, unica in Romania, fiind construita sub pamant. Pensiunea unica e inspirata din Ținutul hobbiților, celebrele personaje din seria „Stapanilor... INEDIT. Prima pensiune din Romania construita SUB PAMANT se afla la 100 km distanța de Alba Iulia și este „desprinsa”…