In data de 3 septembrie, in cadrul unui concert care va avea loc la Casa Tineretului („In spatele casei”) din Timișoara, trupa Imund lanseaza videoclipul melodiei „Inceput fara sfarșit”, concertul fiind destinat și persoanelor cu deficiențe de auz, care se vor putea bucura de interpretarea in limbajul semnelor, de catre Carolina Verok. „Inceput fara sfarșit […] Articolul Inedit: persoanele cu deficiențe de auz se pot bucura de interpretarea unui concert in limbajul semnelor, la lansarea noului videoclip al formației Imund a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .