- Compania de productie a lui Reese Witherspoon, aflata in spatele serialului de succes ''Big Little Lies'', a fost achizitionata de un fond de investitii al carui obiectiv este de a castiga un loc pe piata in plina expansiune a streamingului, informeaza AFP. Investitia majoritara…

- Noua companie este sustinuta si de fostii directori ai Disney Kevin Mayer si Tom Staggs. Productiile Hello Sunshine, care a fost fondata in 2016, includ “Big Little Lies”, “The Morning Show” si “Little Fires Everywhere.” Intre investitorii actuali ai Hello Sunshine se afla AT&T, Emerson Collective, …

- Reese Witherspoon și-a vandut compania de producție, Hello Sunshine, pentru suma de 900 de milioane de dolari. Cea care a cumparat-o este o companie media sponsorizata de firma privata Blackstone Group Inc.

- Compania americana Sunset Studios, cu sprijinul unui fond de investitii, va investi peste 700 de milioane de lire sterline (872,8 milioane de dolari) in amenajarea unui studio de productie in apropiere de Londra, unde vor fi create 4.500 de locuri de munca si vor fi filmate mai multe lungmetraje…

- Țarile membre ale OPEC+, principalii producatori dețiței la nivel global, au ajuns duminica la un acord pentru creșterea productiei incepand cu luna august. Acest lucru ar urma sa tina sub control preturile, care au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Acordul prevede ca grupul celor 23…

- Producatorul roman de gaze Romgaz are capacitatea de a sustine investitia in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra si ar trebui sa fie operatorul acestei exploatari, a declarat, marti, Iulian Iancu, presedintele Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), intr-o intalnire…

- Wizz Air a anunțat pentru astazi reduceri de 20% pentru anumite zboruri selectate. Promoția este valabila pentru toți clienții, iar calatoriile pot avea loc pana la finalul lunii iulie 2021. Rezervarile se pot efectua pe wizzair.com sau prin aplicația de mobil WIZZ doar astazi, 8 iulie. Wizz Air le…