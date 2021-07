Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si Ambasada Republicii Macedonia de Nord in Romania organizeaza, in perioada 14 - 18 iunie 2021, expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord". Evenimentul va avea loc in foaierul Aulei Carol I din Palatul…

- Dupa expozițiile de mare succes din Polonia, Lituania și Romania (Arad și Buzau) lucrarile originale din expoziția unica “Surprinzatorul Dali” ajung și la Muzeul Județean Satu Mare. Acestea vor fi expuse pentru prima oara la Muzeul Municipal din Carei – Castelul Karolyi. Expoziția prezinta 150 de creații…

- Expozitia "O poveste dulce. Un secol de dulciuri romanesti", care reuneste colectia de cutii de bomboane si ambalaje de dulciuri fabricate in Romania in perioada 1900 - 1990 a Asociatiei "Muzeul Jucariilor", va fi deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei de 1 Iunie - Ziua Internationala…

- Expoziția internaționala World Press Photo poate fi vizitata, pentru al 10-lea an consecutiv in Romania, in București (pana in 28 mai), Cluj-Napoca (2-20 iunie) și Timișoara (30 iunie – 20 iulie).

- Primarul sectorului 6 din București, Ciprian Ciucu, a lansat un proiect inedit in Romania. Acesta le propune louitorilor sa participe la amenajarea spațiilor verzi din jurul blocurilor, iar primaria va pune la dispoziție tot ce este nevoie: de la lopeți la furtune pentru udat, plante, ingrașamant și…

- Expozitia-eveniment dedicata uneia dintre cele mai misterioase culturi neolitice din Romania, "Civilizatia Gumelnita. Viata in sud-estul Romaniei acum 6500 de ani", va fi deschisa, incepand din 19 mai, la Palatul Sutu, informeaza un comunicat al Muzeului Municipiului Bucuresti transmis AGERPRES. Expozitia…

- Roverul lunar venit direct de la NASA a ajuns la Cluj-Napoca, la expoziția Space in the City, care poate fi vizitata pana in 13 iunie, in Parcul Industrial TETAROM 1, Hala-H2.Experiența Space In The City este imparțita in 2 secțiuni: expoziția, ce include exponate unice – și in premiera in Romania și…

- Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» in parteneriat cu Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania organizeaza expoziția temporara ARTIȘTI ȘI TOPOSURI. Un compendiu de istorie culturala in imagini a Centrului Artistic Baia Mare, curator dr. Tiberiu Alexa, curator asociat…