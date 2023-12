Stiri pe aceeasi tema

- Studenți ai Academiei de Poliție, cazați in dormitoare renovate, spune Sindicatul Europol, au scos cu mopul apa din dormitor dupa ultimele ploi. De vina ar fi constructorul care a facut treaba de mantuiala. Ce spun reprezentanții instituției de invațamant superior

- O femeie s-a aruncat, miercuri, de la etajul cinci al unui bloc de pe Bulevardul Unirii din Bucuresti si a cazut peste o alta femeie care se deplasa prin zona. Ambele sunt ranite. Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca Sectia 14 Politie a fost sesizata despre faptul ca pe Bd. Unirii nr 15,…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața la Sabișa. O femeie de 46 de ani a fost lovita mortal de o mașina condusa de un barbat din Seini. „Deplasați la fața locului, polițiștii din Seini au stabilit faptul ca in timp ce un barbat de 30 de ani din Seini, se afla la volanul unui autoturism condus…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, la Muzeul Unirii (str. Alexandru Lapușneanu, nr. 14), in perioada 22 septembrie – 8 octombrie 2023, expoziția de pictura și obiect ”The Journey”, semnata de Erna Judith Berger Moise. Absolventa a Liceului de Arta din Targu-Mureș, Erna Judith Berger…

- In urma scandalelor „azilelor groazei”, Ovidiu Morar a fost suspendat din funcția de director al Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Maramueeș. La aceasta data este inca suspendat din funcție, insa spune acesta, zilnic s-a prezentat la servici, atata doar ca nu mai are drept de semnatura.…

- Aproape de o tragedie azi la Sighet. Polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca pe strada Piața Libertații din municipiu, s-a produs un accident de circulație soldat cu vatamarea corporala a trei persoane. „La fața locului, polițiștii au constatat faptul…

- Maramureșeanca Adina Kofa va reprezenta Romania la Miss Tourism World 2023. Competiția va avea loc in perioada 1-19 noiembrie in Jinjiang City, provincia Fujian din China. Borșeanca a obținut titlul de Miss Tourism Romania in anul 2021 la Festivalul Romanian InfoFashion. Adina este voluntar in cadrul…