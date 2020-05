Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam in fiecare saptamana, vineri, cum arata topul Netflix pentru Romania privind cele mai vizionate filme și seriale de catre romani. Saptamana aceasta s-a schimbat jumatate din TOP. „Cealalta Missy”, „Valeria”, sau „Contagion” sunt noi intrate, in timp ce seriale precum „Too Hot To Handle”…

- Filmul „Contagion“, aparut in urma cu noua ani, creatia regizorului Steven Soderberg, este singurul film artistic care prezinta realistic aparitia si extinderea unei pandemii mondiale de coronavirus. Productia va fi difuzata de AMC in campania #StaiAcasa.

- Doctorul Ian Lipkin, cercetator care a fost desemnat consultant medical pentru filmul "Contagion", de Steven Soderbergh, a anuntat marti ca a contractat Covid-19, scrie BFM TV, potrivit news.ro.Lipkin, director al Centrului de infectie si imunitate de la Universitatea Columbia, a vorbit intr-un…

- O asistenta medicala de la Spitalul de Pediatrie "Sf. Ioan" din Galati, o asistenta de la Spitalul de Boli Infectioase si o biochimista de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" au fost testate pozitiv cu COVID-19.

- Masuri și mai dure la nivelul județului Gorj pentru a preveni apariția și raspandirea coronavirusului. Autoritațile județene au transmis aproape in fiecare zi apeluri catre cetațeni, din cauza cornavirusului. Astfel, se recomanda tuturor cetațenilor care sosesc in județul Gorj din țari afectate de coronavirus,…

