INEDIT – În Europa au apărut „casele lente” la supermarketuri. Cui se adresează In Europa sunt alte reguli decat in Romania. Un lucru cu care trebuie sa va obișnuiți, mai ales acum, cand mulți maramureșeni pleaca in concediu in țari straine. Intre timp, in Olanda, un lanț de supermarketuri a introdus inregistrari lente ale produselor pentru persoanele carora le place sa povesteasca/sa converseze, in acest mod fiind ajutate multe persoane, in special persoanele in varsta. Acestea sunt ajutate astfel sa faca fața singuratații. Mișcarea s-a dovedit atat de inspirata incat s-a decis instalarea “caselor lente” in 200 de magazine. Ramane de vazut cand vor apare și in Romania, pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

