- Se apropie primavara, iar mestesugarii din intreaga tara lucreaza de zor la martisoare! Printre ei, se numara si o profesoara de matematica din Targu-Mures care anul acesta a reusit sa atraga toata atentia – a realizat martisoare Anticovid, relateaza observator.tv Pictate pe margele din lemn, chipurile…

- Politistii de investigatii criminale din Targu Mures au retinut doi tineri, de 19 si 21 ani, banuiti ca ar fi sustras mai multe produse, dintr-o societate comerciala. In fapt, la data de 22 februarie a.c., in cursul noptii, cei in cauza ar fi patruns prin efractie intr-un magazin, din Targu Mures, de…

- Un polițist local din Barlad și-a vandut uniforma pe un cont OLX din Targu Mureș , dar aceasta a ajuns chiar pe masa șefului sau, dupa ce a fost cumparata de jurnaliștii unei publicații. Polițistul local din Barlad a facut tot i-a fost in putința sa-și vanda pe OLX uniforma de serviciu, fapta interzisa…

- Ieri a inceput vaccinarea beneficiarilor dar și a lucratorilor din centrele sociale și rezidențiale din județul Mureș, realizata prin echipe mobile de vaccinare. Primii vaccinați sunt cei 66 de rezidenți de la Centrul de Varstnici din Targu Mureș. Autoritațile sanitare și-au planificat ca in aceasta…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a caștigat, recent, cinci proiecte in domeniile Biologie și Ecologie, Medicina și Știința materialelor, in valoare totala de 1.250.000 euro. Scopul competiției este de a susține și promova cercetarea…

- Doi tineri, din județul Mureș, au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore, de politistii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, fiind banuiți de comiterea unei infractiuni de talharie. La data de 21 decembrie a.c., in urma activitatilor investigativ-operative desfașurate de polițiștii…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit, in urma cu cateva zile, cu președinții celor mai mari Asociații de locatari și proprietari din cartierele 7 Noiembrie, Cornișa, Aleea Carpați. "Vom avea astfel de intalniri periodic, saptamanal, din luna ianuarie 2021. Ne dorim sa avem o…

- Reprezentanții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș au informat miercuri, 2 decembrie, ca universitatea implementeaza in perioada 2020 – 2022, proiectul internațional ,,Growthminds", finanțat in cadrul programului Erasmus +, acesta desfașurandu-se…