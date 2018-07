Stiri pe aceeasi tema

- Copiilor și adolescenților pasionați de film, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba le propune un proiect inedit. Este vorba despre realizarea unui film pornind de la celebra carte Casa secretelor (House of Secrets) publicata in anul 2013 de Chris Columbus și Ned Vizzini. Filmul va fi va fi realizat…

- Telefonul mobil a devenit cel mai bun prieten al romanilor. Nu o spun cercetatorii englezi, ci chiar conaționalii noștri. Aceștia admit ca stau tot mai mult pe internet și au tot mai multe dispozitive deștepte. Tehnologia e insa și sursa de obsesii, gelozii, fițe dar și necesitate.

- O noua editie a Vanatorii de comori va avea loc la sfarsitul saptamanii viitoare in Vaslui. Copiii si tinerii cu varste intre 6 si 25 ani, care vor sa participe, trebuie sa se inscrie pana pe 8 iunie, ora 14:00, completand formularul de pe pagina de Facebook a evenimentului – Vanatorii de comori de…

- „Turn a potato into a book character!” Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași, prin Compartimentul American Corner, lanseaza un concurs inedit: „Turn a potato into a book character!” („Transforma un cartof in personajul preferat!”). Concursul se adreseaza copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 și 12 ani,…

- De multe ori profesorii uita de constiinta si merg la catedra doar pentru salariul, de multe ori mizerabil primit de la stat, iar acasa fac carduri de copii la meditatii trimisi cu forta de parinti. Iata ca mai sunt in Romania si profesori care vad potential si dorinta la copii, iar asta este o motivatie…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești organizeaza in perioada 18 aprilie – 17 mai 2018, a treia ediție a Concursului de Fotografie sub genericul „Piteștiul Meu”, cu tema „Instantanee din orașul sufletului meu”, in vederea incurajarii artei fotografice și din dorința realizarii…

- Plaza România și Ken ACADEMY organizeaza “Copilul tau, antreprenor”, cursuri gratuite de educație financiara și antreprenoriala pentru copiii cu vârste între 9 și 12 ani. Trei ateliere cu durata de 90 de minute vor fi organizate pe 18 aprilie, 9 mai și 6 iunie, între…