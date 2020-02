Inedit! Cum îl imită fata lui Măruță pe Dorian Popa Are doar 4 ani, are aproape 190 de mii de urmaritori pe Instagram, iar succesul sau pe rețelele de socializare este unul demn de invidiat. Fiica Andrei și a lui Catalin Maruța, Eva, a facut furori in randul internauților cu filmulețe haioase pe care le pune pe canalul sau personal de Youtube. Eva are un serial pe Yotube, cu fel de fel de peripeții amuzante și dragalașe. Nici fratele ei, David, nu e mai prejos și iși demonstreaza calitațile de “showman” ori de cate ori are ocazia. Catalin Maruța este mandru foc de micuții sai și profita din plin de toate momentele haioase prin care trec, imortalizandu-le… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

