- Dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, Viorel Lis pare sa nu-și mai revina. In urma cu ceva timp, soția lui, Oana Lis, a dezvaluit ca fostul edil nu prea mai poate sa vorbeasca și ca el comunica mai mult prin semne. Oana Lis declara, in urma cu ceva timp, ca se teme de […] The post Viorel…

- De departe, cele mai sensibile la folosirea incorecta a pesticidelor in agricultura sunt albinele! Acestea au cel mai mult de Post-ul Regulile pe care trebuie sa le știe atat apicultorii, cat și agricultorii, in privința folosirii pesticidelor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit unui comunicat emis de Constanta Port Business Association, apreciind importanta sectorului naval pentru economia Romaniei si a Dunarii, in mod special, pentru functionarea acestui sector de activitate cat si pentru dezvoltarea portului Constanta, Constanta Port Business Association a sesizat…

- Specialiștii atrag atenția ca, in condițiile in care se va menține trendul actual, boala pulmonara cronica obstructiva va ajunge a treia cauza de deces in cel mult 12 ani. La finele saptamanii trecute a avut loc, la București, cea de-a șaptea ediție a conferinței „Managementul Bolilor Pulmonare”,…

- Purtatorul de cuvant al Melaniei Trump a afirmat ca Prima Doamna “uraste sa vada cum copiii sunt separati de familiile lor” la granita cu Mexic, intr-o declaratie publica. Comenatriile vin in contextul ...

- Florin Talpan a contestat dreptul de joc al catorva fotbaliști de la Academia Rapid inaintea meciului direct pierdut de CSA Steaua, scor 0-2: Ionuț Voicu, Vasile Maftei, Daniel Niculae, Marian Vlada și Petre Goge. Azi, Comisiile de la AMFB au dat verdictul: contestația juristului CSA a fost respinsa!…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, ca in scurt timp trebuie modificata legislatia in privinta evaziunii fiscale. chiar daca declaratia sa va genera critici ”de la anumite unitati militare”, el sustinand ca legislatia actuala este ”proasta”, ca orice om de afaceri poate fi acuzat…

