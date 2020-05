Industria turismului din Turcia s-a prabusit, din cauza restrictiilor provocate de pandemie

Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, in aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.



Luna trecuta, au sosit in Turcia 24.238 de turisti straini, fata de 3,29 milioane in aprilie 2019, arata datele publicate vineri de Ministerul Turismului.



In primele patru luni din acest an, numarul vizitatorilor straini a scazut cu peste 50%, la 4,3 milioane, de la 8,7 milioane in perioada similara…