Industria textilă se prăbușește: Concedieri în masă O fabrica de confectii din Botosani va disponibiliza, in perioada imediat urmatoare, peste 160 de angajati, a declarat, marti, directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani, Anca Apavaloaie. Potrivit sursei citate, societatea comerciala Serconf SA a instiintat AJOFM cu privire la faptul ca a demarat procedura de concediere colectiva pentru 163 dintre salariatii sai, inmanand preavizele catre acestia. Perioada de preaviz este cuprinsa intre 30 iulie si 28 august. Oficialul AJOFM sustine ca personalul vizat de concediere va beneficia de consiliere din… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

