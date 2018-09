Industria tech ofera burse pentru cadre didactice, in valoare de 45.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii a lansat un program de burse, prin care ofera cate cate 5.000 de euro cadrelor didactice tinere din mediul universitar pentru a incuraja actualizare și modernizare a temelor cuprinse in curricula de specialitate, "in vederea acoperiri decalajului…

- ♦ Companiile din Romania au exportat servicii in valoare- record de 10,2 miliarde de euro in primul semestru al acestui an, arata datele Bancii Nationale ♦ Exporturile de servicii sunt cu 63% mai mari fata de cele din 2013.

- Reprezentantii ministerelor Sanatatii si Finantelor, ai CNAS si ai industriei farmaceutice se vor intruni saptamanal, pentru a definitiva variantele de taxare clawback. Protestele repetate ale reprezentanților industriei farma fața de modalitatea in care li se percepe taxa clawback, amenințarile cu…

- Google a prezentat in cadrul conferintei anuale I/O o tehnologie impresionanta numita Duplex. Este vorba despre un altgoritm AI care poate sa vorbeasca natural, fiind aproape imposibil de a deosebi vocea, intonatia si expresiile sale de cele ale unui om. In timp ce tehnologia va putea fi folosita pentru…

- Primaria Municipiului Constanta a atribuit recent un contract de achizitie pamant vegetal si serviciu de inchiriere utilaj tip 39;Bobcat 39; pentru intinderea pamantului vegetal necesar in cadrul amenajarilor de spatii verzi din municipiul Constanta.Potrivit licitatiapublica.ro, in perspectiva creerii…

- Veeam® Software, liderul in gestionarea inteligenta a datelor pentru afacerile bazate pe hiper accesibilitate (Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise™), marcheaza cel de-al 39-lea trimestru consecutiv de creștere, cu 21% mai mult decat anul trecut. Per total, performanța financiara…

- Guvernul Romaniei, investitie in revitalizarea industriei cinematografice din Romania. Premierul Viorica Dancila a declarat, astazi, in cadrul sedintei de guvern, ca pe ordinea de zi se afla un proiect care prevede aprobarea unui ajutor de stat pentru industria cinematografica.Citeste si:…