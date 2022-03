Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina - dintre care 116.00 sunt cetateni ai altor tari - de la lansarea invaziei ruse, la 24 februarie, anunta vineri ONU, relateaza AFP. "Numarul refugiatilor din Ucraina a atins astazi (vineri), in mod tragic, 2,5 milioane. Estimam ca aproximativ doua…

- ”Industria noastra este pregatita sa respecte interdictia de import ca raspuns la aceasta agresiune”, a declarat, marti, Mike Sommers, presedintele si CEO-ul companiei American Petroleum Institute, referindu-se la invazia rusa a Ucrainei. ”Industria a facut deja pasi semnificativi pentru a rupe relatiile,…

- Rusia se asteapta ca o noua runda de negocieri cu Ucraina sa aiba loc intr-un viitor „foarte, foarte apropiat”, a declarat luni la televiziunea de stat rusa negociatorul rus Leonid Slutki, dupa ce o a treia runda de discutii s-a incheiat luni seara in Belarus, conform Reuters. „Urmatoarea runda, a patra,…

- Industria auto din intreaga lume se pregateste pentru probleme si mai mari in urma conflictului dintre Rusia si Ucraina, sustine analistului eToro, Bogdan Maioreanu. Potrivit acestuia, globalizarea productiei, cu o parte din ea in regiunea de conflict, rupe lanturile de aprovizionare si opreste productia…

- Un oficial din administrația președintelui american Joe Biden a anunțat, vineri, ca Statele Unite au autorizat un ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 350 de milioane de dolari din stocul Departamentului de Aparare, informeaza CNN . Acest ajutor militar va cuprinde, potrivit oficialului american,…

- Vladimir Putin a anunțat oficial cați bani va primi familia unui soldat ucis in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele rus a participat recent la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei. Oficialul a apreciat ca soldații dau dovada de eroism in ofensiva impotriva Ucrainei, ulterior…

- Rusia ar fi cucerit toata coasta de Sud a Ucrainei, care cuprinde orașul port Mariupol, dar și orașul Melitopol, unul dintre cele mai mari din Ucraina. In Mariupol, rușii au folosit rachete termobarice, pentru prima data in aceste razboi. In aceste condiții, Rusia deține controlul total la Marea Azov.…

- Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca s-a folosit de invadarea Ucrainei pentru a acoperi corupția din Rusia, relateaza BBC . Intr-o inregistrare video difuzata de publicația independenta Dojd, Navalnii critica invadarea Ucrainei.…