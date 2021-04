”Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii (FIO) solicita Guvernului Romaniei deconectarea domeniului HoReCa de la rata incidentei de orice fel de la 1 iunie 2021, in conditiile in care pana la aceasta data vor fi vaccinati 90% dintre angajatii din domeniu, iar la nivel national vor fi 5 milioane de persoane vaccinate”, a anuntat FIO. Membrii Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii, care reprezinta interesele sectorului ospitalitatii in contextul in care este afectat puternic de efectele crizei Coronavirus, sunt Horetim Timisoara, Horeca Transilvania Cluj, Resto Constanta,…