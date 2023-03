Stiri pe aceeasi tema

- In lumina ultimelor evenimente ce au avut loc la nivel internațional, autoritațile din domeniul educației din Romania au solicitat conducerilor instituțiilor de invațamant sa ia masurile necesare pentru a asigura securitatea copiilor din gradinițe și școli, in cazul producerii unui seism. Iata lista…

- “Industria romaneasca NU este un morman de fiare vechi!”, iar dovada vine de la companiile cu capital romanesc care au reușit sa mențina activitatea, ba chiar sa dezvolte unitați de producție pentru industrie grea din Romania, transmite ministrul Economie

- Totul dupa ce Klaus Iohannis l-a acuzat pe șeful PSD ca merge la televiziuni și il ia gura pe dinainte. Nu doar la adresa social democrațilorare președintele nemulțumiri și le cere liberalilor sa ia o decizie cat mai urgent in privința ministrul de Interne Lucian Bode. Șeful statului a cerut guvernanților…

- Un eveniment halucinant petrecut intr-un liceu din Bacau a dezgustat milioane de romani, dupa ce imaginile aparute in spațiu public au descris haosul și neregulile care au loc in unitațile de invațamant din Romania. Astfel, un elev de 15 ani a fost acuzat de violența extrema manifestata asupra a doi…

- „Pregatirea este cruciala in industria ospitalitații. Nu poți sa deschizi un hotel daca nu ți-ai pregatit oamenii cu cel puțin 6 luni inainte. Ospatarul nu este un transportor de mancare, el trebuie sa-ți spuna o poveste.” Afirmația ii aparține profesorului Ray Iunius, romanul care le preda excelența…

- ”Aveti posibilitatea ca pana saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, sa veniti cu o informare legata de modul in care putem sa continuam programul Rabla si daca existya, de asemenea, posibilitati pentru modificarea in bine a acestor programe” a spus premierul Nicolae Ciuca. Ministrul mediului a anuntat…

- Romania e dependenta de angajații straini. Anul trecut, contingentul de o suta de mii de lucratori straini a fost epuizat, așa ca pentru anul acesta companiile au cerut avize sa poata recruta inca 40.000 de straini. Totuși, Guvernul nu a dat deocamdata unda verde. Cea mai mare nevoie de salariați straini…

- Criza forței de munca a revenit in forța in Romania dupa ridicarea restricțiilor impuse de pandemie. In turism, ea se simte mai acut ca niciodata, iar asta i-a determinat pe cei din domeniu sa lanseze un Ghid de practica in industria ospitalitații.