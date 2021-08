Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – China a respins vineri apelul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru o noua ancheta pe teritoriul ei destinata aflarii originii COVID-19, cerand o abordare ‘stiintifica’ si ‘non-politica’, informeaza France Presse. Presiunea s-a accentuat asupra Beijingului in ultimele ore in legatura…

- COVID-19 revine la Wuhan, China, dupa cateva luni fara cazuri identificate. Șapte muncitori au fost testați pozitiv și trimiși in izolare. Cei 7 muncitori care au primit rezultate pozitive au fost trimiși in spitale pentru tratamente conexe, transmite agenția ANSA, citata de Mediafax. Anunțul a fost…

- Startupul de automobile electrice Rivian a atras 2,5 miliarde de dolari intr-o runda de finantare condusa de Amazon, Ford si T. Rowe Price. Anuntul a aparut a doua zi dupa ce compania din California a informat ca analizeaza construirea unei a doua fabrici de asamblare in SUA. Reuters a relatat joi,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut vineri un control al laboratoarelor unde au fost identificate primele cazuri de Covid-19 in China, in continuarea anchetei cu privire la originile pandemiei, relateaza AFP. Potrivit OMS, trebuie facute studii ori luate masuri in cinci domenii principale, acestea…

- Un numar record de false farmacii online au fost închise în luna mai ca urmare a unei eradicari globale. Operațiunea Pangea efectuata de Interpol a eliminat de pe piețe 100.000 de comercianți online care vindeau medicamente ilicite, informeaza BBC.Numai în Regatul Unit au fost…

- Un focar de infecții cu COVID-19 la o fabrica din centrul Taiwanului a oprit temporar producția la una dintre cele mai mare companii de testare a semiconductorilor din lume în condițiile în care industria se confrunta deja cu o criza grava a semiconductorilor, relateaza Bloomberg.King…

- Președintele american Joe Biden a cerut miercuri serviciilor de informații americane sa „iși dubleze eforturile” pentru a explica originea Covid-19 și a cerut un raport lamuritor in termen de 90 de zile, potrivit AFP, citat de Hotnews . Mișcarea este una de a pune presiune pe China pentru a permite…

- Specialiști de laborator ai Institutului de Virusologie din Wuhan, orașul considerat epicentrul pandemiei Covid-19, ar fi prezentat simptomele maladiei cu puțin timp inainte de declanșarea ei. Aceștia au fost tratați in spital in noiembrie 2019, potrivit informațiilor americane. Ipoteza unui accident…